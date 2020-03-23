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«Многие не знали, как прокормить себя»: китайские журналисты раскрыли правду о вспышке коронавируса в Ухани

Лина Давыдова
22:00 23.03.2020
Над фильмом «Месяц в Ухани» работали 200 китайских журналистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xiao Yijiu, Xinhua, Globallookpress

В студии «Открытого эфира» директор Евразийского бюро Медиакорпорации Китая (CMG) Ван Бинь представил новый фильм, который был снят в Ухани в разгар вспышки коронавируса. Двести китайских журналистов объединили свои усилия, чтобы рассказать о закрытии города с 11 миллионами жителей на карантин. Фрагменты из нового фильма под названием «Месяц в Ухани» также были показаны в эфире «Звезды».

По словам Ван Биня, журналисты не боялись освещать события из охваченного пандемией города.

«Первая партия моих коллег приехала в Ухань накануне китайского Нового года, когда весь Китай уже готовили к празднику. Ухань уже закрылся, но журналисты и медики могли иметь доступ в город. До этого наши местные коллеги в бюро с начала января начали работать в больницах, в правительстве, они освещали события. Они не боялись. Это журналистская работа. Они как солдаты: когда ты оказываешься на военном поле - ты уже ничего не боишься», - объяснил он.

Съемки фильма проходили в тяжелейших условиях. Как рассказал журналист CGTN Сюй Чжаоцюн, съемочная группа на протяжении месяца собирала материал, чтобы представить полноценную картину происходящего, а также проследить изменение ситуации в городе и меняющиеся настроения местных жителей.

«Многие люди даже не знали, как прокормить себя. Медицинскому персоналу не хватало защитных средств. Количество случаев заболевания COVID-19 увеличивалось день ото дня. Все это произошло, когда город был просто закрыт, никто не мог въехать. Я не могу представить, насколько отчаянными и разочарованными были жители, когда их закрыли в первой половине февраля. Но я также видел, как они согласились с такими мерами, когда стало приходить все больше помощи от остальной части страны. За этот месяц мы записали много трогательных историй, но мы понимали, что коротких рассказов мало, чтобы представить панораму изменения ситуации и сложные чувства людей. Поэтому мы отвели себе месяц на сбор материала, чтобы получилась большая работа. Люди в Ухани пожертвовали месяцем своей жизни, чтобы спасти своих соотечественников - частью жизни, чтобы спасти еще больше людей. И они все еще делают это», - отметил Сюй Чжаоцюн.

Журналист также выразил надежду на то, что этот фильм поможет лучше понять, что на самом деле происходило и происходит в Китае, и предотвратить повторения уханьского сценария во всем остальном мире.

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