В СК РФ начали проверку из-за фейков о количестве заразившихся коронавирусом в России

В Следственном комитете сообщили о начале доследственной проверки после распространения ложных сведений о количестве заразившихся коронавирусной инфекцией в России.

Процессуальные действия начаты в соответствии с ч.1 статьи 237 Уголовного кодекса России («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей») и ч.4 статьи 128.1 УК РФ («Клевета»). По данным следствия, попытки распространения несоответствующей действительности информации принимаются с целью усиления панических настроений.

Отметим, распространителям фейков грозит ответственность в виде штрафа размером до 300 тысяч рублей, принудительных работ, лишения свободы сроком до двух лет (в соответствии с санкцией статьи о сокрытии информации) либо штрафом до 3 миллионов рублей или в размере дохода за период до 3 лет, либо обязательных работ на срок до 400 часов (в соответствии со статьей о клевете).

Ранее журналист Виктор Набутов рассказал, как проходит его лечение в инфекционной больнице в Коммунарке. Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус после его возвращения из Франции. У радиоведущего поднялась температура и начался озноб, поэтому он был срочно изолирован.