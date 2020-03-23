В Италии умерла из-за коронавируса снимавшаяся у Феллини актриса

Итальянская актриса Лючия Бозе скончалась на 90-м году жизни в Мадриде. Причиной смерти артистки стало развитие пневмонии, вызванной коронавирусом.

О трагическом событии сообщил сын актрисы Мигель Бозе. Он подтвердил смерть матери на своей странице в социальной сети.

«Дорогие друзья, я сообщаю вам, что моя мама Лючия Бозе только что скончалась», - написал мужчина в Instagram.

Напомним, актриса приобрела известность после победы в конкурсе «Мисс Италия» в 1947 году. Спустя пять лет она сосредоточилась на развитии актерского таланта и впоследствии снялась в фильме Федерико Феллини «Сатирикон» и множестве других картин. Карьера Бозе началась в 1950 году и продолжалась по настоящее время.