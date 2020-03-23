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Синоптики рассказали о погоде грядущим летом

Ян Брацкий
18:22 23.03.2020
По прогнозам метеорологов, периоды потепления и похолодания летом будут сменять друг друга.
Синоптики рассказали о погоде грядущим летом
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Погода этим летом на большой территории страны будет около нормы или чуть выше. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В июле температура практически повсеместно около нормы. Кроме восточных регионов европейской России и западной Сибири температура около и ниже нормы, но это не означает холодной погоды», - цитирует РИА Новости Вильфанда.

Расчеты метеорологов показывают, что ранней осенью периоды похолодания и потепления будут сменять друг друга. В целом, погода будет неоднородной и отличаться в различных регионах, добавил Вильфанд.

Ранее климатологи рассказали, когда автомобилистам можно менять резину и призвали не торопиться в шиномонтажные мастерские. По их прогнозам, наступление весны начнет ощущаться ближе к концу месяца.

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