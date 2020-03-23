Синоптики рассказали о погоде грядущим летом

Погода этим летом на большой территории страны будет около нормы или чуть выше. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В июле температура практически повсеместно около нормы. Кроме восточных регионов европейской России и западной Сибири температура около и ниже нормы, но это не означает холодной погоды», - цитирует РИА Новости Вильфанда.

Расчеты метеорологов показывают, что ранней осенью периоды похолодания и потепления будут сменять друг друга. В целом, погода будет неоднородной и отличаться в различных регионах, добавил Вильфанд.

Ранее климатологи рассказали, когда автомобилистам можно менять резину и призвали не торопиться в шиномонтажные мастерские. По их прогнозам, наступление весны начнет ощущаться ближе к концу месяца.