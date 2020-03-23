Штурмовик Ил-2 времен ВОВ нашли поисковики под Калининградом

В Калиниградской области поисковики нашли фрагменты самолета Ил-2 времен Великой Отечественной войны.

Огромное количество мелких фрагментов говорит о том, что самолет скорее всего разбился о землю на высокой скорости, здесь нет практически ни одной крупной детали, но и среди мелких попадаются удивительно ценные находки. Например, нагрудный знак выпускника восьмой школы военных летчиков в городе Одесса, и это значительно снижает круг поисков.

Остается сделать запрос в архивы Минобороны и сверить данные личных карточек летчиков из донесений о безвозвратных потерях.

На счету поискового отряда «Совесть» уже больше десяти найденных в разных районах Калининградской области сбитых советских самолетов.