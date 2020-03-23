СМИ: Петросян снова стал отцом

По сообщениям СМИ, у 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его 31-летней помощницы Татьяны Брухуновой родился ребенок. Для Петросяна он стал уже вторым, для Брухуновой - первенцем.

Как стало известно изданию «Стархит», событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Предварительно пара втайне расписалась в одном из московских загсов.

«Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают, но есть информация, что это мальчик. Оба безумно счастливы - познают радости отцовства и материнства», - приводит издание слова неназванного источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, Петросян развелся со своей супругой Еленой Степаненко в 2018 году. Судебные тяжбы по поводу раздела имущества все еще продолжаются. В частности, одним из предметов спора является квартира, в которой в данный момент проживает юмористка.