В ВС РФ рассказали о создании достаточного запаса лекарств для помощи Италии.

В Вооруженных силах России рассказали о формировании достаточного запаса необходимых лекарств и средств защиты для полноценного оказания помощи Италии, страдающей от коронавируса.

Вместе с лекарственными средствами, итальянская сторона также получит современную медицинскую аппаратуру для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим от инфекции. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

Он подчеркнул, что оказываемая российскими специалистами помощь Италии не отражается на обеспечении безопасности российских граждан и военнослужащих.

Также сообщается, что на базе лечебных учреждений Минобороны России подготовлены специальные отделения для проведения обсервационных мероприятий. На сегодняшний день случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди военнослужащих нет, обстановка в Вооруженных Силах России остается благоприятной.