Путин поздравил Бжанию с избранием на пост президента Абхазии

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Аслану Бжании по случаю избрания на пост президента Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-слежба Кремля.

В поздравительном тексте президент подчеркнул, что убедительная победа на выборах, которые прошли в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством высокого авторитета Бжании среди соотечественников.

Кроме того глава РФ подтвердил готовность к совместной работе с новым президентом Республики по дальнейшему укреплению союзнических российско-абхазских отношений. Владимир Путин выразил надежду на то, что деятельность Бжании во главе государства будет способствовать обеспечению социально-экономического развития Абхазии, защите интересов вашей страны на международной арене.

По предварительным данным, Аслан Бжания победил на выборах президента, получив 56,5% избирателей. Окончательные результаты голосования будут озвучены 24 марта.