Россельхознадзор ввел десятидневный запрет на экспорт круп

Российская Федерация ввела временные ограничения на экспорт всех видов крупяной продукции сроком на 10 дней. Постановление вступило в силу еще 20 марта, но известно об этом стало сейчас.

Соответствующие нормы изложены в письме заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене представителям территориальных органов ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», - цитирует Швабаускене РИА Новости.

Ранее Федеральная антимонопольная служба усилила контроль над ценами на рынке гречки, но пока фактов нарушения в этом сегменте не выявлено. Об этом рассказал начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.

По словам Мирочиненко, решение о проведении проверок будет приниматься в каждом конкретном случае. Если будут выявлены факты нарушения антимонопольного законодательства, будут применяться меры антимонопольного реагирования.

Представитель службы отметила, что в настоящее время жалоб на повышение цен на гречневую крупу в ФАС не поступало. По экспертным оценкам, объема урожая 2019 года с учетом запасов гречихи, которые были накоплены в прошлых годах, достаточно для внутреннего потребления, добавила Мирочиненко.

Напомним, участники рынка сообщали, что поставщики гречихи информировали крупные сети о повышении цен. Эту информацию ТАСС подтвердили АКОРТ и участники рынка. Представители X5 Retail Group «Ленты» и «Ашана» рассказали о переговорах с поставщиками о подорожании крупы на 20-30%.