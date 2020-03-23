По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию, где был принят президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе состоявшихся переговоров обсуждены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками», - сообщили в российском военном ведомстве.

В сообщении отмечено, что на переговорах затрагивались темы гуманитарного содействия России сирийскому населению, страдающему от запретительных санкций западных стран, а также восстановления при помощи российских специалистов экономического потенциала республики.

«Безопасность полета самолета министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики обеспечивали истребители Су-35С ВКС России», - сообщили в МО РФ.

Ранее сообщалось, что 23 марта в зоне деэскалации Идлиб в Сирии состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию.