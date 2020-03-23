СМИ: глава Роскомнадзора уйдет в отставку на этой неделе

Глава Роскомнадзора Александр Жаров вскоре покинет свой пост. Это должно произойти в течение недели.

По данным «Интерфакс», на замену Жарову придет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

«Сегодня последний день работы Александра Жарова в Роскомнадзоре, со вторника он должен выйти в "Газпром-медиа"», - передает агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Непосредственно в Роскомнадзоре прокомментировать «Звезде» данное сообщение не стали.

Напомним, Жаров занял пост руководителя ведомства в мае 2012 года. Ранее он работал заместителем главы Минкомсвязи РФ, заместителем гендиректора ВГТРК, а также пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и Минздрава России.