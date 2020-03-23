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«Юнармия» и Ассоциация компьютерного спорта подписали соглашение о сотрудничестве

Андрей Аркадьев
16:04 23.03.2020
Торжественная церемония состоялась в  Центральном Доме «Юнармии».
«Юнармия» и Ассоциация компьютерного спорта подписали соглашение о сотрудничестве
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Юнармия» подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией компьютерного спорта. Совместная работа подразумевает организацию мастер-классов, проведение масштабных соревнований и разработку общих программ по патриотическому воспитанию молодежи.

«Киберспорт объединяет миллионы подростков по всему миру. И у нас в Движении это направление очень популярно. Сейчас, когда школы вынужденно ушли на каникулы, у подростков появилось больше времени для подготовки к соревнованиям и повышению уровня своего мастерства. Но при этом нельзя забывать про образование, необходимо грамотно распределять нагрузку даже в таком удаленном режиме», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик космонавт Роман Романенко.

Кстати, опыт работы у «Юнармии» и Ассоциации компьютерного спорта уже есть. Так, в июле 2019 года в рамках Армейских международных игр проходил финал кибеспортивного турнира среди юнармейцев по дисциплине World of Tanks. Всего на отборочные игры поступило 116 заявок со всей России. В итоге победу праздновала команда Mercy из Московской области.

«Я думаю, что такие соревнования нужно делать ежегодными. Планируем проводить их два раза в год, чтобы были осенние и весенние чемпионаты. Это позволит командам сыграться и приобрести необходимые навыки», - подчеркнул генеральный директор Ассоциации компьютерного спорта Иван Анохин.

Планируется, что набор дисциплин будет расширяться. Это и симуляторы, и стратегии, и шутеры, посвященные реальным историческим сражениям и технике.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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