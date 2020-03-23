Установленный Центробанком курс евро возрос на 2,5 рубля

Установленный Центробанком официальный курс евро повысился до 86,705 рубля. Доллар, в свою очередь, достиг 80,8815 рубля. Таким образом, стоимость бивалютной корзины увеличилась в сравнении с показателями выходных дней и понедельника на 2,7079 рубля и составила 83,5021 рубля.

Доллар превысил отметку в 81,5 рубля, а евро - 87,22 рубля во время утренних торгов на Московской бирже. Значения майских фьючерсов на нефть марки Brent упали на 5,11% - до 25,6 доллара за баррель.

Ранее управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров заявил, что нынешний обвал нефти является худшим со времен Второй мировой войны, и может ухудшаться и далее.