Начальник войск РХБЗ объяснил, зачем российские военные отправлены в Италию

Отправка военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты и техники в Италию никак не окажет на боевую способность войск. Наоборот, военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствии в другом населенном пункте, другой местности в интересах целого государства. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Cил Российской Федерации Игорь Кириллов,

«Если взять по цифрам, то отправили одну лабораторию из 15 лабораторий существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты. 20 машин для проведения специальной обработки из 2 065 и 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты. Поэтому это никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи», - сказал Кириллов.

По его словам, в настоящее время подразделения войск РХБ защиты занимаются плановой боевой подготовкой, проводят учения в соответствии с планами, выполняют задачи.

«В любой момент готовы выполнить поставленную задачу», - сказал Кириллов.

Авиационная группировка, созданная для помощи Италии, состоит из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Она была создана в соответствии с указанием Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для помощи в борьбе с коронавирусом.

В данный момент в Италию вылетело десять бортов военно-транспортной авиации ВКС РФ.