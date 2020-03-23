В Ставропольском крае СК РФ возбудил дело против нарушившей карантин главного внештатного инфекциониста

В Ставропольском крае Следственный комитет России возбудил дело против внештатного инфекциониста, нарушившего противовирусный карантин. Причиной стало нежелание Ирины Санниковой самоизолироваться после возвращения из Испании в начале марта.

По данным следствия, женщина не проинформировала руководство о своей поездке за границу и продолжила свою обычную жизнедеятельность после возвращения: она читала лекции в университете, участвовала в конференциях и посещала различные учреждения и ведомства. 17 марта после ухудшения самочувствия ее госпитализировали в больницу и диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

В ведомстве отметили также и то, что ответственные лица не провели должные контролирующие мероприятия по недопущению распространения вируса. В настоящий момент сотрудники СК проводят необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств случившегося.