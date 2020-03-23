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Счетная палата приостанавливает все новые проверки из-за коронавируса

Ян Брацкий
15:39 23.03.2020
В качестве приоритетных направлений работы, аудиторы оставят те, что связаны с поручениями президента, Госдумы и Совфеда.
Счетная палата приостанавливает все новые проверки из-за коронавируса
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Счетная палата (СП) Российской Федерации отменяет все новые проверки до 1 июня в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава СП Андрей Кудрин.

«Мы сейчас приняли решение, что все новые проверки до 1 июня мы отменяем. Переносим на более поздний срок. Мы в этот период будем заниматься только завершением старых проверок», - цитирует РИА Новости заявление Кудрина.

По его словам, сейчас аудиторы палаты завершают работу над проверкой исполнения бюджета за минувший год. При этом некоторых сотрудников СП переводят на удаленную  работу.

«Новые проверки не будем начинать до 1 июня, во-первых, чтобы облегчить работу другим министерствам, потому что у них тоже очень много сотрудников уходит на удаленку, а с нашими запросами очень много приходится работать в самих министерствах и ведомствах», - добавил глава СП.

После этого, заявил Кудрин, ведомство переоценит планы на 2020 год и снимет часть проверок с повестки. В качестве приоритетных направлений оставят те, что связаны с поручениями Госдумы, Совета Федерации и президента.

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