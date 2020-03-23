«Дорога памяти»: в Новосибирске создан мобильный пункт оцифровки фотографий

Уникальный проект министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти» приходит в дома к ветеранам Великой Отечественной войны. В Новосибирске специально для этого создали мобильный пункт оцифровки фотографий и документов.

С переносным сканером специалисты Минобороны пришли к ветерану войны - Нине Киселевой. В 1941 году она ушла на фронт добровольцем, когда ей было всего 19 лет. Служила она в полку связи, радиотелеграфистом. Победу встретила под Берлином. На сайте «Дорога памяти» теперь есть ее рассказ.

Все собранные материалы войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», которая возводится в подмосковном парке «Патриот». Проект «Дорога памяти» должен объединить не только поколения, но и десятки миллионов фотосвидетельств военной эпохи. На собранных кадрах запечатлены ветераны, работники оборонных предприятий, партизаны, блокадники, военкоры, труженики тыла и бойцы на передовой.

Принять участие в проекте может любой желающий, для этого на сайте Минобороны России запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить оцифрованные фотоснимки и данные о своих родных и близких, воевавших на различных фронтах в годы Великой Отечественной войны.