Десятый самолет Ил-76 ВКС России с российскими военнослужащими и техникой на борту вылетел в Италию

Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с российскими военными специалистами и спецтехникой на борту вылетел в Италию. Пункт назначения - авиабаза ВВС Италии Практик-де-Маре, расположенная в 30 километрах к юго-западу от Рима.

По данным Министерства обороны России, самолет вылетел с аэродрома Чкаловский в Московской области. Военнослужащие и техника окажут Итальянской Республике помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

После согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российские военные специалисты приступят к выполнению поставленных задач.

Напомним, авиационная группировка, созданная для помощи Италии, состоит из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Она была создана в соответствии с указанием Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для помощи в борьбе с коронавирусом.