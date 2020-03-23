ФСБ задержала двух студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение на Сахалине

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух студентов одного из учебных заведений Сахалинской области. По версии следствия, молодые люди готовили вооруженное нападение на один из региональных вузов.

В ходе обысков у студентов обнаружили обрез охотничьего ружья с боеприпасами, промышленный детонатор, взрывчатые вещества, средства связи, самодельные взрывные устройства, дневники, содержащие планы по организации нападения на одно из учебных заведений.