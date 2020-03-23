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Мантуров сообщил о наращивании производства медицинских масок

Ян Брацкий
14:48 23.03.2020
К производству индивидуальных средств защиты подключатся предприятия легкой промышленности, которые переведут на круглосуточный режим работы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ricardo Castelan Cruz, Keystone Press Agency, Globallookpress

Производство медицинских масок в России к началу апреля составит около трех миллионов экземпляров в сутки. Темпы производства будут постоянно наращиваться, с учетом предприятий легкой промышленности, которые переводятся на круглосуточный режим работы.

Об этом президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В ходе рабочей встречи в Кремле он рассказал главе государства о принимаемых мерах для недопущения распространения коронавируса.

«С прошлой недели мы дополнительно запустили производство гостированной российской марли. У нас объем производства по ней сейчас наращивается до 33 миллионов погонных метров в месяц, и мы рассчитываем выйти на начало апреля на 3 миллиона масок в сутки. С учетом предприятий легкой промышленности, работающих сейчас круглосуточно, в первой половине апреля производство масок вырастет до 5 миллионов в сутки», - заверил Мантуров президента.

Ранее в Минздраве заверили, что марлевые маски, дефицит которых сегодня ощущается в аптеках, будет ликвидирован. Комментируя сложившуюся ситуацию, в ведомстве отметили, что нехватка индивидуальных средств защиты наблюдается во всем мире.

В настоящее время в России выявлено 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 262 из них зафиксированы в Москве. Летальных случаев нет, большинство инфицированных переносят недуг в легкой форме.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. Несмотря на жесткие меры карантина, инфекция смогла распространиться за пределы КНР.

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