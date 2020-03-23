Собянин открыл отделение для больных с подозрением на коронавирус в одной из московских больниц

Сергей Собянин открыл отделение для граждан с подозрением на коронавирус в городской клинической больнице №67 имени Ворохобова. Процесс переоборудования занял не более 10 дней.

«Сегодня мы временно отдаем самый новейший корпус на 50 тысяч квадратных метров, перинатальный центр 67-й больницы, в систему борьбы с коронавирусом. Тяжелое, но необходимое решение. В ближайшее время при нарастании угрозы мы готовы развернуть еще 10 корпусов», - сказал Собянин.

Он также поблагодарил коллектив 67-й больницы за оперативную и слаженную работу.

«За 10 дней при помощи всех городских служб и строителей провести такую реорганизацию - это сложнейший процесс. Коллектив с этим справился», - добавил столичный градоначальник.

По мере нарастания угрозы вспышки коронавируса в Москве принимаются серьезные меры по предотвращению тяжелых последствий пандемии. В столице развернули девять городских лабораторий для тестирования граждан. Одновременно с этим были переоборудованы еще семь городских корпусов больниц для лечения заболевших, а также для диагностирования коронавирусной инфекции.