Заложница коронавируса: беременная российская туристка не может вылететь домой из Дели

Беременная российская туристка, приехавшая на отдых в Индию, в прямом смысле слова оказалась заложницей ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Из-за мер предосторожности, предпринятых местными властями, девушка не смогла покинуть страну.

Кроме того, гостиницы в Индии перестали принимать иностранцев из-за чего Александра чуть было не осталась на улице, однако ей на помощь пришли совершенно не знакомые люди - выходцы из России.

«Мы ехали в Дели, мы успели купить билеты на самый последний рейс из Дхарамсалы, потому, что появилась информация, что закрывают границу штата на въезд. Позже мы узнали, что на выезд границу тоже закрывают и мы успели буквально схватить последние билеты на последний автобус и больше автобусов после этого не было», - рассказала Александра в беседе со «Звездой».

По словам девушки, пока туристы добирались до Дели, отменили вылет самолета в РФ, а в самом городе, согласно распоряжению местных властей, гостиницы перестали принимать иностранцев.

«Мы написали родным и друзьям с просьбой помочь. И через знакомых нашлись люди, готовые помочь. Сейчас мы третий день живем у них», - объяснила россиянка.

Александра также сообщила, что пока точно не знает, когда именно она сможет вернуться домой.

«С вылетом непонятная ситуация, был вылет в ночь с 23 на 24 марта, но его отменили. В “Аэрофлоте” сказали, что рейс поменяли на 4 апреля. На сайте МИД сказали, что есть эвакуационный самолет и он будет 25 марта, но на него нужно приобрести дополнительные билет. Мы пытаемся дозвониться и попросить, чтобы нас определили туда, но пока безуспешно», - уточнила она.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение COVID-2019 как пандемию.

К настоящему моменту в мире заражены более 340 тысяч человек, свыше 14 тысяч скончались.