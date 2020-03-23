Путин подписал указ о присуждении премий для молодых деятелей культуры
Президент России Владимир Путин подписал указ «О присуждении премий Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2019 года». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Премии получили: пианист Олег Аккуратов за вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность; артистка балета, ведущий мастер сцены Большого Театра Ольга Смирнова за вклад в развитие отечественного хореографического искусства; директор «Белгородского государственного центра народного творчества» Максим Шапошников за реализацию культурно-просветительского проекта «Всероссийская школа клубной инноватики».
Также Владимир Путин подписал указ «О присуждении премий Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года».
Президент наградил директора «Российской государственной детской библиотеки» Марию Веденяпину за вклад в развитие детского и юношеского чтения и популяризацию детской литературы; писателя Камиля Зиганшина — за вклад в развитие гуманистических традиций отечественной детской литературы и режиссера, художника, сценариста анимационного кино Леонида Носырева — за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового анимационного искусства.