В Кремле оценили возможность самоизоляции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность самоизоляции Владимира Путина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отдал распоряжение, согласно которому все граждане старше 65 лет в период с 26 марта по 14 апреля не должны покидать свой дом. На такие меры столичные власти пошли в связи с распространением коронавируса.

«Президент же живет в государственных резиденциях. Он не живет в своей квартире. У него есть квартира, есть в Москве. Он живет в государственной резиденции - это первое. Чаще всего он там, где живет, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие», - сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Представитель Кремля подчеркнул, что перед публичными мероприятиями с участием президента, все участники проходят тесты на COVID-2019.

«Думаю, что мы будем этой практике следовать и дальше», - отметил Песков.

Также, по словам пресс-секретаря российского лидера, распоряжение московских властей будет «частично распространяться» на президентскую администрацию.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение COVID-2019 как пандемию.

К настоящему моменту в мире заражены более 340 тысяч человек, свыше 14 тысяч скончались.

В России, согласно официальным данным, сейчас зарегистрировано 438 случаев инфицирования коронавирусом.