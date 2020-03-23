СМИ: Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

Приговоренный к 23 годам тюремного заключения американский кинопродюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом. Об этом пишет портал PressRepublican со ссылкой на источник, связанный с тюремной системой штата Нью-Йорк.

Сообщается, что положительный результат на COVID-19 выявлен у 68-летнего Вайнштейна и еще одного заключенного тюрьмы, расположенной в западной части Нью-Йорка.

Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы. Известного продюсера признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения. В частности, изнасиловании стилистки Джессики Манн.

После объявления меры пресечения у продюсера начались проблемы с сердцем и через несколько часов его направили в госпиталь. Через несколько дней продюсера вернули в островную тюрьму Нью-Йорка.