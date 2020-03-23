Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

СМИ: Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

Тамара Астапенкова
01:35 23.03.2020
Американский кинопродюсер приговорен к 23 годам тюремного заключения.
СМИ: Харви Вайнштейн заразился коронавирусом
© Фото: Bruce Cotler Keystone Press Agency Globallookpress

Приговоренный к 23 годам тюремного заключения американский кинопродюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом. Об этом пишет портал PressRepublican со ссылкой на источник, связанный с тюремной системой штата Нью-Йорк.

Сообщается, что положительный результат на COVID-19 выявлен у 68-летнего Вайнштейна и еще одного заключенного тюрьмы, расположенной в западной части Нью-Йорка.

Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы. Известного продюсера признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения. В частности, изнасиловании стилистки Джессики Манн.

После объявления меры пресечения у продюсера начались проблемы с сердцем и через несколько часов его направили в госпиталь. Через несколько дней продюсера вернули в островную тюрьму Нью-Йорка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата23.03.2020, 01:01
Помощь с севера: кадры встречи российских военных специалистов в Италии
Дата22.03.2020, 04:38
СМИ: чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге 2023 года могут перенести на год
Дата20.03.2020, 10:31
Вице-адмирал ВМФ РФ рассказал, когда появится пятое поколение подлодок
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
01:59 Армия
Третий Ил-76 ВКС РФ сел в Италии
01:35 В стране и мире
СМИ: Харви Вайнштейн заразился коронавирусом
01:32 Армия
«От всего итальянского народа»: глава генштаба Италии поблагодарил военных специалистов из РФ
01:01 Армия
Видео
Помощь с севера: кадры встречи российских военных специалистов в Италии
00:47 В стране и мире
Более 300 тысяч: в мире общее число зараженных COVID-19 за сутки увеличилось на 33 тысячи человек
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
02:23 Армия
Видео
«Не могу пожать руку, но приложу к сердцу»: как прошла встреча российских военных специалистов в Италии
01:59 Армия
Третий Ил-76 ВКС РФ сел в Италии
01:35 В стране и мире
СМИ: Харви Вайнштейн заразился коронавирусом
01:32 Армия
«От всего итальянского народа»: глава генштаба Италии поблагодарил военных специалистов из РФ
01:14 В стране и мире
«Россия настроена на серьезный диалог»: Фомин рассказал о развитии отношений РФ и НАТО
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Опасные области: что происходит в районе Курской магнитной аномалии
Назван средний инкубационный период COVID-2019
Видео
Пернатые «голодранцы»: обезумевшие из-за нехватки пищи голуби напали на женщину в Испании
«Приспешники» коронавируса: выявлены болезни, повышающие опасность COVID-19
СМИ: Харви Вайнштейн заразился коронавирусом
Врач сравнил опасность рака и коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.