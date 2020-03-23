МВД перечислило крупнейшие фейки о масштабах коронавируса

В МВД России выпустили видеоролик, в котором рассказали об ответственности за фейковую информацию о масштабах коронавируса. Так в ведомстве решили бороться с распространением заведомо ложных сведений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности людей.

Ролик представляет собой подборку самых резонасных видео, сделанных пранкерами, которые могли вызвать панику среди населения.

В ведомстве напомнили, что за распространение в СМИ и в Сети заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сведений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Также в МВД РФ призвали граждан внимательно относиться к публикуемым материалам и ориентироваться на официальные источники.