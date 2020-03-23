Помощь прибыла новые кадры приземления Ил-76 в Италии

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили в Италию около 100 российских военных специалистов, мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, а также необходимую технику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Девять самолетов вылетели с аэродрома Чкаловский. Они уже приземлились на авиабазе ВВС Италии «Практик де Маре», расположенной в 30 километрах юго-западнее Рима.

Авиационная группировка из девяти самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ была создана в соответствии с указанием министра обороны Сергея Шойгу для помощи Италии в борьбе с коронавирусом.