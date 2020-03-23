Из России с любовью: как охваченная коронавирусом Италия встретила российских специалистов

Российские военные медики готовятся приступить к работе по оказанию помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом. Около 100 специалистов и все необходимое оборудованию доставили на Аппеннины девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Съемочная группа телеканала «Звезда» отправилась в Италию вместе с военными. О том, чем займутся российские специалисты в стране, превратившейся в главный очаг распространения коронавируса в Европе, поделился корреспондент Константин Худолеев.

«Сегодня мы прилетели. И в Италии это главная новость, об этом все говорят, нас показывают по телевизору. Сегодня здесь нас встречали журналисты и дипломаты и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Он поблагодарил наших военнослужащих, которые прибыли сегодня. В ближайшее время будет определен конкретный маршрут следования наших военных и место назначения, где они развернут свои лаборатории и начнут прием своих итальянских пациентов.

Авиационная группировка из девяти Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ была создана в соответствии с указанием министра обороны Сергея Шойгу для помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Сегодня, 23 марта, самолеты прилетели на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», расположенную в 30 километрах юго-западнее Рима. Они доставили около 100 российских военных специалистов, мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, а также необходимую технику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.