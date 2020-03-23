Опубликованы кадры второго российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в Сирии

Двадцать третьего марта в зоне деэскалации Идлиб в Сирии состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4. Оно проходило на участке трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию.

По данным российского Центра примирения враждующих сторон, турецкая сторона обязалась в ближайшее время провести мероприятия по нейтрализации радикальных экстремистских группировок, препятствующих движению колонн совместного патрулирования трассы М-4 в коридоре безопасности.

Первое совместное патрулирование прошло 16 марта. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, патруль начал движение по трассе М-4 от населенного пункта Трумба в двух километрах к западу от Саракиба.