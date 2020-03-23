Оружие и боеприпасы: ФСБ опубликовала кадры с места нейтрализации боевиков в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии спецслужбы уничтожили троих бандитов, готовивших теракт.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
Центр общественных связей ФСБ РФ опубликовал видео с места нейтрализации боевиков в Кабардино-Балкарии. На записи запечатлено, как правоохранительные органы проводят оперативно-следственные действия.
Кроме того, в кадр попадают оружие и боеприпасы, обнаруженные на месте перестрелки с террористами.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Кабардино-Балкарии были нейтрализованы трое боевиков, готовивших теракт. Стражи порядка были вынуждены применить оружие, так как бандиты оказали сопротивление во время задержания.
В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица не пострадали.