Оружие и боеприпасы: ФСБ опубликовала кадры с места нейтрализации боевиков в Кабардино-Балкарии

Центр общественных связей ФСБ РФ опубликовал видео с места нейтрализации боевиков в Кабардино-Балкарии. На записи запечатлено, как правоохранительные органы проводят оперативно-следственные действия.

Кроме того, в кадр попадают оружие и боеприпасы, обнаруженные на месте перестрелки с террористами.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Кабардино-Балкарии были нейтрализованы трое боевиков, готовивших теракт. Стражи порядка были вынуждены применить оружие, так как бандиты оказали сопротивление во время задержания.

В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица не пострадали.