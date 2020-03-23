Столб пыли и огромная воронка: взрыв семи авиабомб в Севастополе попал на видео

В Севастополе пиротехники МЧС одновременно уничтожили семь авиабомб времен Великой Отечественной войны. Масштабная операция проводилась при участии специалистов Черноморского флота.

Семь боеприпасов различного типа как немецкого, так и советского производства были найдены в разных районах севастопольского региона. Специалисты приняли решение с соблюдением всех необходимых мер безопасности транспортировать бомбы с территорий обнаружения и взорвать их. Крупнейшая из уничтоженных авиабомб весила 250 килограммов.

Как сообщил начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю Арсен Смаилов, к выполнению работ привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Операция прошла успешно: урона населению и инфраструктуре города не нанесено.