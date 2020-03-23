В Кремле заявили, что Россия помогает Италии безо всяких условий

Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом безо всяких условий и не ждет, что взамен Рим наложит вето на продление санкций со стороны Евросоюза. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Абсурдно говорить, что какие-то контрнадежды возлагаются, это не так», - отметил представитель Кремля в ходе пресс-конференции.

Ранее девять самолетов ВКС РФ доставили в Италию около 100 российских военных специалистов и технику для борьбы с коронавирусом.

Италия занимает первое место в Европе по распространению COVID-2019 и недавно опередила Китай по числу жертв. По последней информации, на Апеннинах зафиксированы почти 60 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 5,4 тысячи человек скончались от этой инфекции.