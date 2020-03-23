В Кремле ответили на вопрос о «закрытии» Москвы из-за коронавируса

Вопрос «закрытия» Москвы из-за коронавируса не обсуждался и не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не обсуждается. Как не обсуждалось, так и не обсуждается», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об актуальности темы «закрытия» столицы в связи с коронавирусом.

С 26 марта до 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим. С соответствующим обращением ранее выступил мэр столицы Сергей Собянин.

В середине марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, жертвами стали более 12,7 тысячи. В России, по последней информации, коронавирус был диагностирован у 438 человек.