РФ попросила Европу воздержаться от проведения учений во время празднования юбилея Победы

Россия обратилась к странам Европы с просьбой воздержаться от участия в военных учениях на период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Мы обратились к европейским странам с призывом в этот период отказаться от активной фазы учений», - сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

В Москве обратили внимание на то, что активная фаза учений Североатлантического альянса Europe Defender должна была проходить в мае, добавил Грушко. По его словам, отмена маневров свидетельствует о том, что общие угрозы безопасности, которые существуют в мире, сильнее планов, вынашиваемых в штаб-квартире НАТО.

Напомним, США приостановили самые масштабные в истории учения Defender-Europe 20 в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они предполагали крупнейшую за 25 лет переброску десятков тысяч американских военнослужащих, танков и артиллерии в страны Европы, в том числе Польшу и Прибалтику.