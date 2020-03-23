«Какие слухи странные»: Барбара Брыльска опровергла сообщения об онкологии

Польская актриса Барбара Брыльска в беседе со «Звездой» опровергла сообщения СМИ о том, что борется а онкологическим заболеванием.

«Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные», - ответила артистка на соответствующий вопрос корреспондента.

Брыльска, которая проживает в Варшаве, также сообщила, что сейчас находится на карантине в связи с коронавирусом. По словам актрисы, ей помогает сын, который совершает для нее все необходимые покупки.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Барбара Брыльска, полюбившаяся зрителям по роли интеллигентной красавицы Нади Шевелевой в нестареющей новогодней ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!», борется раком языка.