«Какие слухи странные»: Барбара Брыльска опровергла сообщения об онкологии
По словам актрисы, она сейчас находится на карантине в связи с коронавирусом.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress
Польская актриса Барбара Брыльска в беседе со «Звездой» опровергла сообщения СМИ о том, что борется а онкологическим заболеванием.
«Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные», - ответила артистка на соответствующий вопрос корреспондента.
Брыльска, которая проживает в Варшаве, также сообщила, что сейчас находится на карантине в связи с коронавирусом. По словам актрисы, ей помогает сын, который совершает для нее все необходимые покупки.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Барбара Брыльска, полюбившаяся зрителям по роли интеллигентной красавицы Нади Шевелевой в нестареющей новогодней ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!», борется раком языка.