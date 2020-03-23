WSJ: в США освобождают заключенных из-за коронавируса

Тюрьмы в Калифорнии, Нью-Йорке, Огайо, Техасе и еще не менее 12 штатах освобождают пожилых, больных и совершивших преступления небольшой тяжести заключенных. Власти боятся распространения среди них коронавируса, пишет газета the Wall Street Journal. В тюрьмах по всей стране запрещают посещение заключенных, ограничивают их передвижение и проверяют сотрудников.

Такие меры были предприняты в попытке остановить распространение заболевания, которое уже проникло в американские тюрьмы. По данным издания, персонал исправительных учреждений Пенсильвании, Мичигана, Нью-Йорка, Вашингтона и округа Колумбия сдал положительные тесты на коронавирус, из-за чего заключенных поместили на карантин.

Всего, как пишет the Wall Street Journal, за решеткой в США находятся 2,2 миллиона человек, а заключенных в возрасте старше 55 лет в 2016 году насчитывалось 164 тысячи.

Тринадцатого марта президент США Дональд Трамп объявил общенациональный режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что США выделит на борьбу с вирусом 50 миллиардов долларов.