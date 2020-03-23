В Кабардино-Балкарии нейтрализованы трое бандитов, готовивших теракт. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным ведомства, в понедельник утром правоохранители получили информацию о подготовке теракта. В результате проверки сведений по месту жительства одного из предполагаемых бандитов было найдено два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также компоненты к СВУ.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов. Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка и ответным огнем были нейтрализованы», - сказано в сообщении НАК.

На месте перестрелки были найдены автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и СВУ. Во время спецоперации сотрудники правоохранительных органов, а также гражданские лица не пострадали.