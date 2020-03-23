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В России ужесточат административную ответственность за нарушение карантина

Лина Давыдова
12:27 23.03.2020
Михаил Мишустин пообещал усилить ответственность за нарушение режима карантина в ответ на соответствующую просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
В России ужесточат административную ответственность за нарушение карантина
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой по усилению ответственности за нарушение режима карантина. Об этом он заявил во время открытия заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по территории РФ.

«Мы это сделаем обязательно, надо будет сформулировать по результатам президиума», - пообещал премьер.

Ранее председатель правительства на совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах в рамках борьбы с коронавирусом.

Так, с 24 марта Росздравнадзор будет ежедневно предоставлять актуальную информацию о готовности больниц к пандемии. Кроме того правительство выделит из резервного фонда 10 млрд рублей на оборудование для диагностики и лечения эпидемических заболеваний и на средства защиты. До 25 марта регионам будет предоставлена отсрочка по выплате или реструктуризации кредитов. У граждан страны также должна появиться возможность дистанционно получать социальные услуги.

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