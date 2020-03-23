В Идлибе состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4

Двадцать третьего марта в зоне деэскалации Идлиб в Сирии состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

«В целях обеспечения безопасности, протяженность маршрута совместного патруля была сокращена», - говорится в сообщении.

По данным центра, турецкая сторона обязалась в ближайшее время провести мероприятия по нейтрализации радикальных экстремистских группировок, препятствующих движению колонн совместного патрулирования трассы М-4 в коридоре безопасности.