«Россия настроена на серьезный диалог»: Фомин рассказал о развитии отношений РФ и НАТО

Россия никогда не отказывалась от диалога ни с Западом, ни с Востоком. РФ старается найти общие точки соприкосновения и проявляет безграничную открытость при проведении военных мероприятий. Об этом рассказал в интервью «Известиям» замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

«Мы никогда не отказывались от диалога ни с Западом, ни с Востоком. Взаимодействуем по всем ключевым вопросам, представляющим взаимный интерес», - сказал Фомин.

Замминистра отметил, РФ считает, что расширение НАТО на восток и развертывание систем ПРО, может только привести к эскалации напряженности.

«Наращивание военной инфраструктуры вблизи наших границ, создание так называемого военного Шенгена в Европе, развертывание систем ПРО и ударных вооружений на фоне сокращения военных контактов приводят только к эскалации напряженности. Особенно на линии соприкосновения Россия–НАТО», - пояснил Фомин.

Он добавил, что политика НАТО по отношении к России представляется абсурдной, поскольку даже на концептуальном уровне сформулирована, как «политика сдерживания и диалога».

«Мы стараемся найти общие точки соприкосновения. Например, в инициативном порядке прекратили проводить военные учения в непосредственной близости у границ России с западными государствами», - уточнил замминистра.

Он отметил, что российская боевая авиация летает над Балтикой с включенными транспондерами, что является проявлением безграничной открытости при проведении военных мероприятий.

Альянс, не готов предпринимать реальные шаги по снижению напряженности в Европе, считает Фомин. При этом Россия настроена на серьезный и прагматичный диалог, как с НАТО, так и с отдельными государствами блока, отметил замминистра обороны.