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Необычный антициклон изменит погоду в Центральной России

Роман Захаров
11:02 23.03.2020
В связи с антициклоном в регионе ожидается большая амплитуда температур.
Необычный антициклон изменит погоду в Центральной России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

На европейскую часть России в ближайшее время придет мощнейший стационарный антициклон. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Его еще называют блокирующим. Если бы такой антициклон длительное время стоял зимой, были бы очень сильные морозы: -28…-30 градусов по Цельсию. А вот если бы он летом пришел, то жара в Москве перевалила бы за 30-градусную отметку», - объяснил метеоролог.

Вильфанд отметил, что поскольку антициклон формируется сейчас и просуществует в течение текущей и, возможно, следующей недель, то будет очень большая амплитуда температур.

«По ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха. Мы прогнозируем, что в первой половине недели по ночам будет минус 5-10 градусов», - рассказал синоптик в беседе с «Российской газетой».

Что касается дневных температур, то, по словам научного руководителя Гидрометцентра, во вторник в Центральной России, воздух прогреется до +5, а в пятницу температура поднимется до +13…+15 градусов.

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