Правительство РФ выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких

Правительство РФ выделило 7,5 миллиарда рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации в рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса. Распоряжение об этом опубликовано в понедельник на сайте кабинета министров.

«В целях защиты здоровья населения и проведения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 7500000 тыс. рублей на цели осуществления закупок аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации», - говорится в документе.

Отмечается, что всего планируется закупить не менее 5700 аппаратов в 2020 году. В выделенную сумму также входит оплата работ и услуг по доставке техники в медучреждения субъектов Российской Федерации.

Также Минпромторг получит 10 миллиардов рублей на предоставление займов для увеличения производства оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий. Еще 5 миллиардов рублей выделено на закупку теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания произошла в конце 2019 года в китайской провинции Ухань. На данный момент заболевание распространилось более чем в 140 государствах и было признано ВОЗ пандемией.