В Москве изменена схема диагностики коронавируса

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили об изменении схемы диагностики заболевания.

Отныне столица не будет направлять положительные пробы на подтверждение в «Вектор». Диагноз «коронавирус» будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий.

По последним данным Штаба, сейчас в столице зафиксировано 262 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз «коронавирус» был поставлен 71 москвичу. Все они уже получают необходимое лечение.

С 26 марта до 14 апреля жители столицы старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме того, в период карантина отменяется льготный проезд в общественном транспорте для учащихся 5 класса и выше. Как объяснил столичный градоначальник, это делается для того, чтобы во время карантина дети находились дома.