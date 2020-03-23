Россия разрешила въезд через белорусскую границу для жителей ДНР и ЛНР
Ранее въезд на территорию РФ через российско-белорусскую границу был полностью запрещен для иностранных граждан из-за коронавируса.
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
Правительство РФ разрешило въезд в Россию через белорусскую границу для жителей ДНР и ЛНР. Это следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.
Ранее в связи с распространением коронавируса въезд на территорию РФ через российско-белорусскую границу был полностью запрещен для иностранных граждан.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение COVID-2019 как пандемию.
К настоящему моменту в мире заражены уже более 340 тысяч человек, свыше 14 тысяч скончались.
В России сейчас официально зарегистрировано 438 случаев инфицирования COVID-2019.