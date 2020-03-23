«Придушить» коронавирус: как Китай справляется с пандемией без вакцины

Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается. Около 90% всех зараженных выздоровели. Соответствующие данные озвучил госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

По последней информации, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковой части Китая достигло более 81 тысячи человек, из них более 72,5 тысяч излечились и были выписаны из больниц.

Эксперты отмечают: КНР не только «придушила» коронавирус, но и сумела в кризисной ситуации оптимизировать свою экономику. Хотя еще месяц назад казалось, что эпидемию в Китае не остановить.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью «Специальному репортажу» обратил внимание на то, что КНР удается справляться со вспышкой опасного вируса без вакцины.

«Заметьте, в Китае пандемия сходит на нет. Вакцины нет. Сыворотки тоже нет. Как китайцы победили? Без сыворотки и вакцины? Именно карантинными мерами. То есть хорошо организованный карантин оказался очень действенным средством», - объясняет эксперт.

Сегодня страна возвращается к нормальной жизни. В начале марта, в самый разгар кризиса, когда акции многих промышленных предприятий обесценились, Пекин выкупил у иностранцев около 30% акций своих компаний. Как подчеркнул директор Центра политической информации Алексей Мухин, Китай всячески поддерживает свою собственную промышленность.

«Китай поддерживает свою собственную промышленность, подобного рода интервенции понятны, они, к сожалению, для Китая ведут к замыканию китайской экономики на самой себе. Но Китай может себе позволить подобного рода вещи», - поясняет Мухин.

Эксперты уверены, только на скупке акций КНР обеспечила себе более 20 миллиардов долларов.

В России сейчас, как месяц назад в Китае, штормит рынок акций, колеблется валюта. Страна готовится к любому развитию событий. Но, как подчеркивает Мухин, РФ, как и Китай, адекватно реагирует на внешние угрозы.

«Мои иностранные собеседники довольно высоко оценивают то, что происходит в России. Без, что называется, китайского массового пожертвования и железной дисциплины, в принципе Россия довольно адекватно реагирует на внешние угрозы. Что, собственно, и выразилось в том, что пандемия до нас пока не дошла», - отмечает эксперт.

Мир переходит на осадное положение. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, коронавирус распространился уже на 183 страны. Число погибших в результате пандемии превысило 11 тысяч человек. Новым эпицентром заразы после Китая стала Европа.

В России продолжают применять карантинные меры, чтобы не допустить распространения опасного вируса. Отменяются спортивные и развлекательные мероприятия. Все больше людей переходят на дистанционный режим работы.

Коронавирус бросил настоящий вызов не только системе здравоохранения многих стран, но и мировой экономике. Но любой кризис - это не только испытание для людей, но и время для обогащения тех, кто привык ловить рыбу в мутной воде.

Кто пытается воспользоваться пандемией в своих целях? Ответ на этот вопрос зрители «Звезды» найдут в новом выпуске «Специального репортажа». Смотрите 23 марта в 18:30.