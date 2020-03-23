В Госдуме сообщили, что вопрос о переносе даты голосования по изменениям в Конституцию не обсуждается

Вопрос о переносе даты общероссийского голосования по изменениям в Конституцию в настоящее время не обсуждается. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о возможном изменении даты с 22 апреля на июнь.

«Я не думаю, что сегодня-завтра это будет как-то решаться. Мне кажется, это все-таки такая история, которую надо смотреть, просчитать последствия. А там видно будет», - сказал Крашенинников.

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству также пояснил, что при необходимости вопрос будет решаться президентом России, так как это в его компетенции.

Общероссийское голосование по поправкам в главный документ нашей страны пройдет 22 апреля. ЦИК уже представил его логотип и слоган. Голосование пройдет под девизом: «Наша страна, наша Конституция, наше решение».