Девятый самолет Ил-76 доставил в Италию военных специалистов и медтехнику для борьбы с коронавирусом
В состав российской группы входят около 100 необходимых специалистов в области вирусологии и эпидемиологии.
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Девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющих полеты с аэродрома Чкаловский, доставили в Италию около 100 российских военных специалистов, технику и имущество для оказания помощи в борьбе с короновирусом.
Также туда прибыли мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.
Авиабаза Пратика-ди-Маре, на которой ранее уже приземлились восемь самолетов Ил-76, располагается в 30 километрах от Рима.