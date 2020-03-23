Девятый самолет Ил-76 доставил в Италию военных специалистов и медтехнику для борьбы с коронавирусом

Девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющих полеты с аэродрома Чкаловский, доставили в Италию около 100 российских военных специалистов, технику и имущество для оказания помощи в борьбе с короновирусом.

Также туда прибыли мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Авиабаза Пратика-ди-Маре, на которой ранее уже приземлились восемь самолетов Ил-76, располагается в 30 километрах от Рима.