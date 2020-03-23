Более 300 тысяч: в мире общее число зараженных COVID-19 за сутки увеличилось на 33 тысячи человек

По данным на 23.40 воскресенья, 22 марта, общее число инфицированных коронавирусом достигло 340 763 человека. Только за сутки количество зараженных увеличилось на 33 082 пациента. Общее число погибших по всему миру составляет 14 635 человек, сумели справиться с болезнью и выздоровели 96 945 пациентов.

По данным ВОЗ, наибольшее число случаев инфицирования зафиксировано в Европе, там за сутки заразились более 22,7 тысяч человек, 1426 скончались. Наихудшая обстановка сложилась в Италии, которая по числу зараженных идет на втором месте после Китая. Там зафиксированы 59 138 случаев инфицирования и 5 476 смертей от коронавируса. В США количество зараженных увеличилось до 34 942 человек, скончались 397 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Пандемией называют сильную эпидемию, которая характеризуется распространением вируса на всей территории страны, где произошел очаг заражения, затрагивает сопредельные государства, а также многие страны мира.