В Кремле рассказали о рабочем графике Путина на фоне ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин не планирует переходить на удаленный режим работы из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никакой удаленки у президента не планируется. По крайней мере пока. Рабочий график продолжается», - сообщил ТАСС пресс-секретарь президента.

С 21 марта на дистанционное обучение перешли все школы, кроме того прекращены занятия во всех спортивных, музыкальных, художественных и других школах дополнительного образования. Закрыты бассейны, фитнес-центры, аквапарки, музеи и концертные залы. Министерство культуры порекомендовало закрыть до 10 апреля все кинотеатры, а также библиотеки. Отмечается, что посетители библиотек могут пользоваться ресурсами удалено.