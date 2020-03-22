Жизнь при пандемии: как Москва переживает ситуацию с коронавирусом

В российской столице организовали круговую оборону от пандемии коронавируса. Москву пока не собираются закрывать на карантин, однако, в случае необходимости, будут введены более жесткие меры.

Сегодня в столице опустели все улицы, даже самые оживленные, туристов в городе почти нет. Желающих совершить экскурсию по городу стало в разы меньше. Зато у самих москвичей впервые за долгое время появилась возможность любоваться красотами фактически в одиночку.

«Ну и отлично! Немножко отдохнут они, а мы немножко отдохнем от них! И насладимся спокойным тихим городским пейзажем», - рассказал житель Москвы Петр Аракчеев.

Столичные ЗАГСы работают в прежнем режиме. Связать себя узами брака в эти выходные планируют 700 пар. Только брачующихся просят ограничить число гостей. Маски необязательны, сами молодожены воспринимают их как явно лишний атрибут.

«Мы абсолютно ничего не боимся, любовь победит все в нашем мире. Главное не поднимать панику и чувствовать себя абсолютно спокойно», - заявили Александра и Андрей Сенкевич.

На этой неделе водителям запретили продавать билеты. Из-за ситуации с коронавирусом число поездок в метро и МЦК снизилось на треть.

Закрылись театры и кино. Известный пианист Денис Мацуев, как он шутит, впервые за последнюю четверть века играет в пустом зале. Он отменил 85 концертов по всему миру.

«Я, когда нервничаю, подхожу к инструменту, и все проходит сразу. Я знаю, что музыка лечит. Настоящая музыка способна излечить любые невзгоды и болезни! Поэтому сегодняшний концерт противовирусный», - рассказывает пианист, народный артист РФ Денис Мацуев.

К новым реалиям привыкает и знаменитый Пушкинский музей, где выставка «От Дюрера до Матисса» все же состоится, но также пройдет без посетителей.

Наибольшую угрозу коронавирус представляет для пожилых людей. Московские власти призвали их остаться дома. Помочь с покупкой продуктов вызвались активисты Общероссийского народного фронта.

«Элементарно пенсионеры не могут сходить в магазин, сделать покупки, которые каждый день просто необходимы. Тот же рис, макароны, масло, молоко - продукты первой необходимости», - рассказала активист молодежного отделения Общероссийского народного фронта Мария Бадалова.

На фоне ажиотажного спроса с полок некоторых из магазинов исчезли продукты, но почти сразу они вернулись. В настоящее время на складах недостатка товаров нет.