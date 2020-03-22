Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Жизнь при пандемии: как Москва переживает ситуацию с коронавирусом

Константин Коковешников
09:35 22.03.2020
Наибольшую угрозу коронавирус представляет для пожилых людей. Московские власти призвали их остаться дома.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

В российской столице организовали круговую оборону от пандемии коронавируса. Москву пока не собираются закрывать на карантин, однако, в случае необходимости, будут введены более жесткие меры.

Сегодня в столице опустели все улицы, даже самые оживленные, туристов в городе почти нет. Желающих совершить экскурсию по городу стало в разы меньше. Зато у самих москвичей впервые за долгое время появилась возможность любоваться красотами фактически в одиночку.

«Ну и отлично! Немножко отдохнут они, а мы немножко отдохнем от них! И насладимся спокойным тихим городским пейзажем», - рассказал житель Москвы Петр Аракчеев.

Столичные ЗАГСы работают в прежнем режиме. Связать себя узами брака в эти выходные планируют 700 пар. Только брачующихся просят ограничить число гостей. Маски необязательны, сами молодожены воспринимают их как явно лишний атрибут.

«Мы абсолютно ничего не боимся, любовь победит все в нашем мире. Главное не поднимать панику и чувствовать себя абсолютно спокойно», - заявили Александра и Андрей Сенкевич.

На этой неделе водителям запретили продавать билеты. Из-за ситуации с коронавирусом число поездок в метро и МЦК снизилось на треть.

Закрылись театры и кино. Известный пианист Денис Мацуев, как он шутит, впервые за последнюю четверть века играет в пустом зале. Он отменил 85 концертов по всему миру.

«Я, когда нервничаю, подхожу к инструменту, и все проходит сразу. Я знаю, что музыка лечит. Настоящая музыка способна излечить любые невзгоды и болезни! Поэтому сегодняшний концерт противовирусный», - рассказывает пианист, народный артист РФ Денис Мацуев.

К новым реалиям привыкает и знаменитый Пушкинский музей, где выставка «От Дюрера до Матисса» все же состоится, но также пройдет без посетителей.

Наибольшую угрозу коронавирус представляет для пожилых людей. Московские власти призвали их остаться дома. Помочь с покупкой продуктов вызвались активисты Общероссийского народного фронта.

«Элементарно пенсионеры не могут сходить в магазин, сделать покупки, которые каждый день просто необходимы. Тот же рис, макароны, масло, молоко - продукты первой необходимости», - рассказала активист молодежного отделения Общероссийского народного фронта Мария Бадалова.

На фоне ажиотажного спроса с полок некоторых из магазинов исчезли продукты, но почти сразу они вернулись. В настоящее время на складах недостатка товаров нет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата22.03.2020, 10:47
ВКС РФ создали авиационную группировку для помощи Италии в борьбе с COVID-19
Дата22.03.2020, 04:38
СМИ: чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге 2023 года могут перенести на год
Дата20.03.2020, 10:31
Вице-адмирал ВМФ РФ рассказал, когда появится пятое поколение подлодок
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
10:47 Армия
ВКС РФ создали авиационную группировку для помощи Италии в борьбе с COVID-19
09:35 В стране и мире
Видео
Жизнь при пандемии: как Москва переживает ситуацию с коронавирусом
07:56 В стране и мире
В ВОЗ оценили риск заразиться коронавирусом через воду из-под крана
07:24 В стране и мире
У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус
06:52 В стране и мире
Назван средний инкубационный период COVID-2019
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:14 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места крупного ДТП с автобусами под Тамбовом
10:47 Армия
ВКС РФ создали авиационную группировку для помощи Италии в борьбе с COVID-19
10:43 В стране и мире
Видео
НАК: в Башкирии нейтрализовали злоумышленника, планировавшего совершить теракт
10:35 В стране и мире
Видео
«Из зимы - в лето»: синоптик рассказал о погоде на следующей неделе
10:12 Вопросы истории
статья
Починить ударом кулака: о каких гаджетах мечтали в СССР
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван средний инкубационный период COVID-2019
Видео
Пернатые «голодранцы»: обезумевшие из-за нехватки пищи голуби напали на женщину в Испании
«Приспешники» коронавируса: выявлены болезни, повышающие опасность COVID-19
Видео
«Кукушечка поехала»: прибывшие из-за рубежа красноярцы устроили штурм в аэропорту
Врач сравнил опасность рака и коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.